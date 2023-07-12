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大圍薈蕎兩房銀主盤639萬沽　5年賬面貶值約29%

股樓投資 18:24 2023/07/12

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大圍薈蕎再錄大額蝕讓成交，近期一伙兩房銀主盤，以639萬元易手，5年帳面貶值260萬元，即約29%。中原地產敖國偉表示，薈蕎2翼中層B1室，實用面積425平方呎， 兩房間隔，以銀主盤形式放盤，叫價約680萬元，日前以639萬元沽出，實用呎價約15,035元。 

資料顯示，原業主於2018年4月以899萬元買入單位，持貨5年，現賬面蝕260萬元，物業期內貶值約29%。 

敖國偉指，買家為上車客，見單位樓齡較新，單位間隔合用，即把握機會入市單位自住。 

延伸閱讀 黃竹坑站海盈山首批88伙　折實平均呎價27989元【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

薈蕎 二手市場 私人屋苑 大圍 中原地產

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