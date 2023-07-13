外國女怕1700蚊新行李喼刮花 要求男友除T恤當保護套

外國一名女子早前於短片平台TikTok拍片分享，透露自己最近購買一個價值約1,700港元的新行李喼出行。但行李喼尺寸過大只能寄艙，女子就要求同行男友脫下T恤當作行李喼保護套，遭網民批評她著緊死物多於另一半。

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TikTok用戶@sagijen於平台上載短片分享經過，表示她購買了一個來自美國品牌BEIS、售價169英鎊（約1,700港元）的行李喼，與男友前往墨西哥度假時使用。

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但當他們度假完畢準備坐飛機返回美國加州時，機場職員指女子的行李喼尺寸過大，只能寄艙而不能當作手提行李上機。

女子吩咐男友脫下身上的T恤來保護新喼，避免該行李喼在寄艙途中遭刮花。

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另一段短片則顯示，機場職員在T恤側面貼上「易碎」標籤，以進一步保護她的行李喼。

有少數網民讚女子轉數快，認為買一件T恤送給男友，總好過行李喼刮花。但另一部分網民批評女子多此一舉，購買了一個自己不敢用於寄艙的行李喼，諷刺她「用唔起就唔好買。」

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責任編輯：鄭錦玲