【歐洲熱浪】意大利首釀死亡個案 西班牙現44度高溫

極端熱浪被指席捲歐洲，意大利傳出首宗相關死亡個案，一名工人疑中暑暈倒後不治。整體地中海地區據指未來將持續面臨炎熱天氣，西班牙甚至出現高達攝氏44度高溫。

本周兩日連破全球史上最熱記錄 專家：如判人類和生態死刑 【下一頁】

意大利米蘭以南城市Lodi的一名44歲馬路標誌工人被指在工作期間，突然因炎熱天氣暈倒。男子雖送院搶救，惟最終仍宣告不治，成為當地首宗熱浪相關死亡個案。

地中海地區本周普遍出現超過攝氏40度高溫，西班牙南部地區周三起預料出現攝氏44度高溫，意大利薩丁島薩丁尼亞島（Sardinia）及西西里島（Sicily）更是預期高達攝氏45度。意大利政府周初已向9大城市，發出酷熱天氣警告。

希臘本周氣溫亦預計會升至攝氏44度，首都雅典在著名景點衛城（Acropolis）附近設立遮陽傘及派水，但據悉仍有不少旅客難頂炎熱天氣不適暈倒。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

德州天氣炎熱致用電量破紀錄 美或面臨大範圍停電 【下一頁】

氣象學家估計，地中海熱浪預計維持多兩周。歐洲其他國家亦受熱浪影響，法國﹑克羅地亞及塞浦路斯於本周末預計分別出現攝氏34度﹑39度及41度高溫。專家提醒民眾，除了需要小心炎熱天氣外，亦需留神山火，可能造成更嚴重人命傷亡。

歐洲近來熱浪源自撒哈拉沙漠的反氣旋，影響力由北非國家摩洛哥及突尼西亞等傳至歐洲南部。英國氣象局預計，北非與西南歐熱浪將在本周後期到達中東地區，英國相信暫時避過今次熱浪。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培