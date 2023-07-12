【FUJIFILM相機】富士推復古迪士尼相機　FUJIFILM X100V特別版

▲ 迪士尼100周年特別版相機與FUJIFILM X100V原功能相同，沿用復古外觀設計，相機及相機套均印有米奇老鼠的卡通圖案，售14,999元。

迪士尼今年踏入100周年，富士FUJIFILM宣布推岀迪士尼100周年特別版FUJIFILM X100V，全球限量發售100部。迪士尼100周年特別版相機與FUJIFILM X100V原功能相同，沿用復古外觀設計，相機及相機套均印有米奇老鼠的卡通圖案，售14,999元。對是次FUJIFILM新機有興趣的讀者，可留意以下詳情！

延續簡約復古機身 採用灰階色調設計

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FUJIFILM X100V機身原本採用黑色緞紋塗層。為了提高特別版的獨特性和辨認度，在是次迪士尼100周年特別版的機身圖案採用原廠皮印製，素雅的灰色為主色調，並印上迪士尼卡通角色的黑白圖案。另一驚喜之處，就是每部特別版相機均配有專屬編號，範圍從001至100，同時提供稀有和獨特的收藏價值。

手工精製木盒包裝

在包裝方面，富士還邀請本地木工設計室Start From Zero合作，以全人手製作、採用循環再造木材製作而成的木盒呈現：

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X100V特別版推出詳情：

發售日期 2023年7月29日（由7月13日開始，可親身到指定以下三間店舖預訂，售完即止） 建議零售價 14,999港元 發售地點 FUJIFILMStudio館

銅鑼灣告士打道 311 號皇室堡 10 樓 1013 室

銅鑼灣告士打道 311 號皇室堡 10 樓 1013 室 Broadway

海港城分店尖沙咀海港城海洋中心三階 341 號舖

海港城分店尖沙咀海港城海洋中心三階 341 號舖 LOGON –海港城分店

尖沙咀海港城港威商場三階 3002 號舖

責任編輯：張寶燕

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