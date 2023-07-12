紫金傳洽談阿根廷建廠 生產汽車電池材料

外電引述知情人士報道，內地大型黃金開發商紫金礦業（02899）正就在南美洲阿根廷興建一座工廠深入磋商，將利用阿根廷豐富的礦藏生產用於製造電動汽車電池的鋰材料。消息指，紫金礦業已同意與卡塔馬卡省級礦業公司Camyen合作。據悉，該廠將年產5萬噸磷酸鐵鋰，最早明年投產。紫金礦業位於阿根廷卡塔馬卡省的Tres Quebradas 鋰礦計劃第四季度投產。紫金全日收報11.98元上升1.5%。

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另外紫金公布，以不超過15.4億元人民幣現金全額認購控股子公司福建龍淨環保（滬：600388）不超過約1.08億股Ａ股，目前持股15.72％和9.91％表決權

，合計持有龍淨環保25.63％表決權，發行完成後，持股升至23.36％和9.01％表決權，合計持有龍淨環保25.63％表決權，增強控股股東地位。紫金表示，認購A股限售期為36個月，每股認購價格為14.31元人民幣。龍淨環保是次集資，將投向建設福建省上杭縣年產56Wh磷酸鐵鋰儲能電芯項目。

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