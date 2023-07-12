▲ 【銀行存款】存保會7.13公布優化存款保障計劃公眾諮詢

金管局公布，香港存款保障委員會（存保會）周四（13日）舉行「優化存款保障計劃公眾諮詢」新聞發布會，由存保會主席劉燕卿及總裁何漢傑主持。

今年數間美國銀行連環爆煲，美國聯邦存款保險公司（FDIC）先後接管矽谷銀行（SVB）、Signature Bank及第一共和銀行（美：FRC），冀確保客戶可以取出資金，當時有聲音指，希望加大香港存款及投資者保障額上限。

財經事務及庫務局局長許正宇今年3月曾表示，存保會前年、去年曾就存款保障計劃做全面檢討，包括檢視保障額上限是否足夠，存保會將提出優化建議，並在今年稍後進行公眾諮詢。

根據存款保障計劃，無論個人或公司的香港銀行存戶，均可獲最高50萬港元的存款保障額。金管局副總裁阮國恒今年5月曾透露，有近九成存戶的存款在存款保障計劃下已全面受保，但會檢視存保計劃設計、參數等是否仍切合目前情況，冀今年提出方案再諮詢公眾。

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編輯：李哲毅