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高力：下半年住宅樓市或有下跌趨勢　料全年樓價升幅收窄至1至4%

股樓投資 17:35 2023/07/12

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高息環境持續，影響各類物業交投，近期住宅樓價亦未有再升。高力亞洲估價及諮詢服務執行董事周若瑜說，考慮到目前經濟復甦情況，加上本地銀行仍會加息，所以修訂全年樓價預測，料中小型私人住宅樓價升幅收窄至1%至4%，由於官方樓價指數於首5個月已升約5%，即代表下半年樓價將會轉跌。 

她續說，發展商會利用較好時間推盤，相信在目前市道下，發展商不會積極推出所有潛在供應。雖然第二、三季正值移民潮高峰期，但政府積極搶人才，有望增加置業需求，尤其對租賃市場有一定幫助。 

投資市場方面，同樣受高息環境影響，第二季交投總額跌至27億元，創19年新低。高力香港資本市場及投資服務聯席主管翟聰預計，下半年利率仍然高企，所以投資市場情況難有明顯改善，又指高息環境影響物業回報，令部分業主陷入財困，相信會有更多銀主盤出現。 

甲廈市場方面，雖然第一季查詢量、預約睇樓量增加，但第二季增長勢頭放緩，以致整體空置率微升至15%，而且受中環及金鐘租金調整影響，整體租金按季跌0.8%，跌至每月呎租55.4元。不過，受惠保險企業擴充，九龍市道略有復甦，其中尖沙咀租金按季微升1.5%。高力香港商業物業服務主管顏慧萍預計，踏入下半年，將有300萬平方呎新增供應，相信空置率會因此上升，但料租金不會大跌，全年微升2%。 

工業物業方面，雖然近年受機構投資者追捧，但全球整體經濟氣氛不佳，令工業企業，尤其是物流公司，在考慮擴充業務時更加審慎。不過，高力香港工業物業服務主管陳彪預計，一般工業物業按年租金仍料升2%，倉庫則維持穩定，其中冷藏倉庫將成為工業領域的一大亮點。 

商舖市場表現較好，除化妝品和醫藥品外，餐飲業及金融機構亦表現活躍，並進駐各個核心零售區，但整體市道仍需時間復甦，高力香港商舖服務主管吳凱寧預計，下半年復甦步伐會加快，料全年一綫街舖租金增長8%。 

延伸閱讀 黃竹坑站海盈山首批88伙　折實平均呎價27989元【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

商廈 樓價 銀主盤 商舖 加息

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