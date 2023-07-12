【放寬按揭】恒生李樺倫：暫難定論寬按揭成數反應　分行引入智能櫃位

金管局近日放寬自用住宅物業最高按揭成數。恒生銀行 （00011） 財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，作為業界持分者會全方位配合。對於按揭查詢有否增多，她說市場消息仍要消化，亦很視乎客戶反應、樓市各方面因素，暫難下定論。

問到有中小行近日上調H按封頂息至P息水平，有否壓力跟隨上調，她說每家銀行都會檢視市場方向，來釐定各自的方針。

恒生又一城分行開幕 設「智能櫃位」

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恒生在九龍塘又一城分行今開幕，設銀行智能櫃位，客戶進入分行可使用大堂的智能櫃位，處理大部份的銀行服務類別，包括處理涵蓋港元、人民幣及美元的現金紙幣存款，及在職員協助下完成大部分銀行帳戶事宜，減省輪候櫃位服務時間。

李樺倫指，智能櫃位屬試點，冀給予客戶體驗，即使10元紙幣也可存入，與ATM有別，為客戶帶來進一步方便。至於硬幣存款，分行仍會有人手櫃位可處理，智能櫃位未來會陸續加入其他功能。

恒生銀行個人銀行業務分銷主管麥中和表示，已同步在九龍總行、沙田分行、銅鑼灣分行推出智能櫃位，會再陸續在其他分行引入。現時分行人手與疫前相若，該行正在增聘人手，包括財管業務、大灣區跨境業務、櫃位職員、數碼大使。

該行手機應用程式將於本月底增設簡易版，提供較簡易的介面方便客戶處理基本的數碼銀行服務，簡易版會加設舉報功能，客戶若發現可疑銀行或信用卡交易即可直接聯絡職員。

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記者：胡學能