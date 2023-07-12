法國歌手「想像」馬克龍遭行私刑 否認煽動暴亂

法國騷亂持續之際，當地女歌手伊熱蘭（Izia Higelin）早前於表演現場，提到她想像要向總統馬克龍（Emmanuel Macron）行私刑，遭外界炮轟。伊熱蘭否認煽動暴亂，指言論為她想像的內容，是遭外界斷章取義。

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伊熱蘭上周四（6日）在音樂會表演舞台上，提及她想像馬克龍遭人懸掛在距離地面20米高的地方，有如一個巨大人型Pinata，而面前有一群人手持帶刺的棍，情景有如科幻電影《發條橙》（A Clockwork Orange）。

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（編按：Pinata為紙糊容器，內裝有糖果或玩具，人們用棍棒敲破後可獲得容器內禮物。）

尼斯檢察官辦公室其後證實，伊熱蘭在音樂會提及要以私刑處決馬克龍後，當局以公開挑釁犯罪或輕罪的罪名，對她展開調查。

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伊熱蘭本周接受當地媒體訪問，指她對言論遭外界誤解及斷章取義而感到抱歉，指她在任何時候都不想煽動暴力或仇恨。

她解釋上周的言論為即興發揮，是兩首歌曲之間的超現實聯繫，她並非針對任何人，外界也不應單從字面上解讀其言論。

據悉，伊熱蘭原定周四（13日）於Marcq-en-Baroeul舉行的另一場音樂會，已遭當局取消。市政廳早前發聲明，批評伊熱蘭有關馬克龍的言論極其暴力，理應遭受刑事譴責。

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責任編輯：鄭錦玲