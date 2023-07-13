泰Burger King推20層芝士漢堡 一個要價約72元

美國快餐店漢堡王（Burger King）泰國分店推出擁有多達20層芝士的漢堡包，並稱之為「真正的芝士漢堡」（real cheeseburger）。相關款式漢堡包一個要價380泰銖（71.8港元），不少芝士愛好者前往購買，但有人直指「食一次就夠」。

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當地漢堡王周日（9日）剛剛推出該款產品時，以不足原價一半的109泰銖（約24.5港元）吸引民眾購買。漢堡王更在社交平台Facebook上發帖指，是次並非開玩笑，而是真實消息。

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漢堡吸引大量民眾購買，英國電視台（BBC）引述曼谷一間分店的顧客，聲稱無意中聽到餐廳經理指需要暫停接受產品的外賣訂單，需為堂食顧客預留充足庫存，足見新漢堡在當地十分受歡迎。

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現年25歲的Im Jeepetch任職軟件工程師，她受訪時指自己是芝士愛好者，但認為漢堡份量太大，只能吃半個。她認為該款漢堡的芝士份量荒謬（insane），強調食物只有組合得當時才會變得美味。她指自己不會再度購買該款漢堡，一個普通雙層芝士漢堡就已足夠。

另一顧客Alisa Chuengviroj 亦有相同看法，指自己在網上看到很多人購買，所以決定一試，直指芝士數目太多。

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責任編輯：李俊儀