【小老闆生意經@iM網欄】 Meta新平台「Threads」助商店拓展客戶源

Meta旗下的全新社交平台「Threads」本月初正式推出。上架後不到7小時，即破千萬注冊用戶。而推出後短短5日，注冊用戶更迅速飇升至過億戶，成為史上用戶數量最快達1億戶的應用程序。

究竟這個「Threads」的應用程式有什麼賣點？商店除了使用Facebook、Instagram等社交應用程式增加暴光率及知名度外，「Threads」是否會成為未來兩至三年大熱的社交平台呢？

Threads跟Twitter大致功能相同

「Threads」被譽為「文字版的Instagram」，由Meta推出、Instagram團隊製作，同時又被市場視為跟Twitter有相似的定位及功能。Meta推出「Threads」的應用程式，不排除是為了搶佔Twitter的市場份額。

先介紹一下「Threads」的功能，它是跟Instagram互相連接，即是要先有Instagram帳號，才可以在「Threads」上設立帳號。只要用戶登錄自己的Instagram帳戶，再登入「Threads」，那麼Instagram的資料就可直接移至Threads，無需再填寫額外的資料或花費更多的時間，用戶就可以使用到Threads。而「Threads」的版面設計亦跟Instagram近似，變相只要有使用過Instagram，在使用Threads時不會感到很困難。

Threads跟Instagram很不同，不是以圖片或影片作為內容重心，反而著重在文字，因此令人覺得它跟Twitter的功能相似。用戶發帖時只需要文未內容，圖片則是屬附加性，用戶可隨隨心所欲以自己喜愛的方式發文或圖，並無限制。而Threads同樣地能讓用戶讚好、回覆及轉發帖文。圖片及影片亦可在Threads上傳，用戶可上載長達5分鐘的影片，文字則限500字數的篇幅，但不可儲存草稿，即是已上傳的文字帖文則不可修改。

早在未廣泛使用前搶佔商機

至於Threads如何幫助商店宣傳？Threads的定位是可讓人們進行實時對話的一種應用程序，其用戶可將大部分以文字為主的信息發布至滾動信息流，關注者和被關注者都可進行回覆。用戶還可在該應用上發布照片或影片。其功能更有助推送Instagram上的帖文。

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Threads平台上，可推送不同的帳號內容，較多是原來Instagram帳號尚未追蹤的帳號內容。因此，商家可藉此機會，接觸一些尚未光顧的潛在顧客。而Threads主頁主要展示一些互動率較高的用家留言，如商家好好利用留言的功能，跟潛在顧客進行互動，說不定可提高其帖文在Threads平台上的曝光度。

可能在十多年前，大家都想象不到社交平台可以幫助一間商店做宣傳、增加銷情。到了近年流年的直播帶貨，箇中蘊含的無限商機，大家在以前科技沒那麼發達的年代均不會想像得到。假以時日，Threads或可能成為宣傳店舖及商品的具流量社交平台。最後，筆者亦希望各位商家們一起與時並進，積極嘗試更多不同的社交平台，以提升整體銷情。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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