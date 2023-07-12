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【移民加拿大】港人在加拿大有一年全職工作經驗 即可申請永久居民身分 取消學歷要求 今次真係咩人都去得了 ?

理財智慧 18:07 2023/07/12

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加拿大政府在香港國安法實施後，推出「救生艇」計劃，幫助香港人移民到加拿大。當中，Stream B計劃是針對近年大專畢業的香港人，允許他們在加拿大工作一年後申請永久居民身份。之前，這舍計劃要求申請人必須在5年內獲得大專學位。加拿大有關當局再宣佈「搶人」政策，今年8月15日起，這一限制會被取消。

即使以Stream B計劃的申請者，只需要在加拿大獲得一年全職工作經驗或相當的兼職經驗，以及符合語言要求等。不再需要在5年內獲得大專學位或提交學歷證明即可申請永久居留權，這也意味著持有「工作假期」或其他工作簽證的香港人，只要成功在加拿大工作滿一年，也可以申請Stream B計劃的永久居留。

新安排下，移民變得很「輕易」，加拿大移民部長弗雷澤（Sean Fraser）表示，新安排是「雙贏」，有助於支持需要幫助的香港人，也可以幫助加拿大企業獲得有經驗的人力資源，以彌補當地的勞動力短缺。關於計劃的具體細節，加拿大政府將稍後公布，具體實施方案將視申請人數和計劃推出後的情況而定。

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撰文 : 陳玉蓮

香港 兼職 加拿大 移民 工作假期 Lalamove 畢業 港股 經濟 簽證

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