【穿戴設備】三星攻智能戒指領域　提交Galaxy Circle商標申請

▲ Apple Ring專利包括可測量心率、血氧飽和度及血壓等技術，外界認為該智能戒指可能與三星Galaxy Ring一樣，具有類似健康監測功能。圖中智能戒指為Circular Oura。

三星（Samsung）、蘋果（Apple）近月先後傳出發展智能戒指市場的消息，擬將戰場拓至新領域。據南韓媒體Business Korea最新引述ICT產業人士報道，三星在今月初已向南韓知識產權局（KIPO）提交 Galaxy Circle的商標申請，當中註冊產品類包括智能戒指，現正等待註冊。

報道指，Galaxy Circle註冊產品分類除了智能戒指，還有智能手錶、智能手機及穿戴式電腦。雖然申請商標並不一定代表產品會上市，惟報道又分析師指，三星正準備一款環形產品，與該公司最近提交一系列類似的商標申請有關。而三星早在今年2月，在美國專利及商標局註冊「Galaxy Ring」商標。

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此外，另一科企巨頭蘋果最近向美國專利及商標局提交一項皮膚接觸檢測系統專利，亦被外界認為是 Apple Ring。報道引述專家指，Apple Ring可以與iPhone、iPad、Apple Watch等其他蘋果產品互動，是戴在手指上的簡易遙控裝置。

根據蘋果提交予美國專利及商標局的文件，該專利包括可測量心率、血氧飽和度及血壓等技術，因此外界認為智能戒指可能與Galaxy Ring一樣，具有類似的健康監測功能。

責任編輯：張寶燕

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