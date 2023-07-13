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【Apple動向】Apple iOS17公開測試版登場　一文回顧5大新功能

科技 09:00 2023/07/13

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蘋果（Apple）最新的Phone作業系統iOS17在發布後，一直只能透過開發者測試版（Developer Beta）率先試用。Apple今（13日）凌晨突然推出iOS17公開測試版（Public Beta），開放予已登記的公眾iPhone用戶使用。在iOS17公開測試版推出之際，不如重溫一下5大新功能！

【AI商機】蘋果前介面設計師　公布自家研發AI穿戴裝置「Ai Pin」

今次的iOS系統主打提升溝通、分享的體驗。其中全新的個人聯絡海報（Contact Posters）功能，讓用戶可以自行設定來電顯示介面，照片、字體、文字顏色均可以自設，甚至可以用Memoji作為頭像設定。當完成設定後，用戶只要致電親友，其個人聯絡海報便在對方iPhone中顯示。

iOS17的FaceTime則將支援語音及視像訊息，當用戶所撥打的FaceTime通話無人接聽時，可以即時錄製語音或視像留言。對方則可在FaceTime及「電話」的通話記錄中查看相關留言。

此外，「電話」的Live Voicemail功能可將來電者的留言訊息實時轉為文字，並容許用戶在對方留言時決定接通對話；若用戶啟用了「未知來電者靜音」功能，未知號碼將直接轉至Live Voicemail；已被識別的垃圾來電則會即時拒絕接聽。

分享新功能「NameDrop」　極速獲取聯絡資料

至於分享功能方面，Apple推出新分享方式「NameDrop」。借助此方法用戶只需將其iPhone 靠近他人的iPhone或Apple Watch，便可將個人聯絡海報、網站等內容分享予對方。用戶亦可選擇想要分享的指定電話號碼或電子郵件地址，或在分享時點選「僅接收」，以免分享過多個人資訊。

更新後的AirDrop容許用戶在開始傳送檔案後離開，透過互聯網繼續傳送，並在動態島或鎖定屏幕上查看傳送進度，毋須等到傳送完成才拿開iPhone。

需要留意的是，今次Apple推出的OS17公開測試版，只供已登記成為「Apple Beta 軟件計劃」成員下載使用。有興趣試用iOS17公開測試版，但未登記成為該計劃成員的用戶，可以到Apple官網注冊帳戶。

【網絡安全】Apple產品現零日漏洞或遭黑客攻擊　香港電腦保安事故協調中心籲用戶盡快更新

【iCloud 加價】Apple調整iCloud價格　英國等多個地區均受影響

責任編輯：殷凱怡

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