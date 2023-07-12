【減齡方法】銀行教港人全家一齊減齡 推出獎賞程式 擴展健康生態圈 起動「大十一〇夏日祭」

年齡只是社會強加給人的一種非常簡陋的衡量標準，一個人如果能夠活得健康，有活力，任何時候都可以保持年輕。最近中銀人壽為鼓勵大眾與親朋好友一起投入健康減齡生活,進一步推廣「健康生態圈」，策動的「大家減齡」獎賞計劃。日前(7 月 8 至 9 日)夥拍一眾人氣健康品牌商戶,包括 DECATHLON、Garmin、醫思健康、KKday、鴻福堂、PURE 等於愉景灣大白灣沙灘攜手起動首個集合派對運動親子及打卡的「大十一〇夏日祭」，一連兩天讓大眾免費參與。

有逾6000多個家庭參與其中，場內劃分「Chill Young」、「Eat Young」、「Move Young」及「Play Young」4 大專區，並設有不同戶外大型遊戲設置、體能挑戰及瑜伽課程等,希望鼓勵香港人多到戶外走動，一起減齡，愈活愈年輕 !「大家減齡」項目總監魏志煒先生向大眾介紹獎賞程式的嶄新功能和特點,鼓勵會員多運動以換領多元化健康獎賞,並透過與業務夥伴共同起動儀式,象徵未來將與夥伴攜手擴展健康減齡生態圈,把「大十一〇」品牌理念推廣至更多家庭。

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「大家減齡」除了功能及介面上的優化外，並加入多人遊戲概念，增加用戶投入感,此外,為了關注一家老少於戶外活動時可能引起的運動意外,更特別提供免費「運動保障券」供合資格會員換領 。

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