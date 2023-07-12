  • 34°C
香港時間 : 2023712日 (週三) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新經濟股】發改委調研平台企業　點名讚ATM積極支持技術創新

股市 16:26 2023/07/12

分享：

分享：

【新經濟股】發改委調研平台企業　點名讚ATM積極支持技術創新

中國發改委在微信公眾號公告發文，根據對平台企業的調研情況，點名提到騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 的平台企業持續加大在技術創新，助力實體經濟高質量發展。

發改委表示，一季度，中國市值排名首10位的平台企業通過自主投資或子公司投資等方式加大投資力度，在芯片、自動駕駛、新能源、農業等領域投資佔比不斷提高，按季提升了15.6個百分點。

調研提及騰訊、阿里巴巴、美團三者，並舉例說明如何積極支持傳統產業轉型。發改委調研指，騰訊持續投資支持上海燧原科技有限公司，加強人工智能領域雲端算力平台產品和服務等核心業務發展，促進國產高性能AI芯片研發和商業化落地，產品已經應用於雲數據中心、超算中心、泛互聯網及智慧城市等人工智能應用場景，為行業提供了更多的自主可控的產品和服務選擇。

同時，阿里巴巴投資支持農業和服務業轉型發展，支持匯通達網絡股份有限公司服務下沉市場零售行業企業客戶，為合作中小企業提供一站式SaaS+服務及商家解決方案。項目實施為淘寶商戶引入了優質供應鏈服務，支持匯通達提升了服務質量，擴大了服務範圍，幫助超過500個鄉鎮、2.7萬家付費門店SaaS+用戶實現數字化升級，推動了近千款農產品出村進城，助力城鄉共同繁榮。

另外，當局又指美團在抗擊新冠肺炎疫情期間，無人配送車已應用於封控區配送醫療物品和為獨居老人配送生活物資，切實體現了科技改變生活。再者，美團又投資支持榮芯半導體（寧波）有限公司，加強成熟製程特色工藝12寸晶圓製造、晶圓級封裝測試等主營業務發展。

下一步，發改委將會同有關部門持續推出平台企業典型投資案例，支持平台企業在引領發展、創造就業和國際競爭中發揮更加積極的作用。

更多【新經濟股】文章

ET財智Talk
【ET財智Talk】金融危機或於12個月內出現？東亞李振豪分析債券回報更勝股票

相關文章：

【金融整改】3間金融國企與螞蟻騰訊同日受罰　共涉罰款逾7000萬元人幣

【螞蟻集團】上海市地方金融監管局局長赴螞蟻集團調研

【盲盒監管】泡泡瑪特反升4%　市監局發4指引為盲盒經營劃出紅線　公司：會積極配合落實相關細則

編輯：姚卓然

美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 港股 可持續發展 數碼轉型 數據中心 新冠肺炎疫情 疫情 阿里巴巴－SW（09988） 經濟
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【港股市況】科技股向上、美團升逾4%　恒指升201點收復10天綫（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升116點　阿里巴巴美股轉高港1.2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升116點　阿里巴巴美股轉高港1.2%（不斷更新）
【港股市況】科技股向上、美團升逾4%　恒指升201點收復10天綫（不斷更新）
【港股市況】科技股向上、美團升逾4%　恒指升201點收復10天綫（不斷更新）
【螞蟻完成整改】淡馬錫：決定賣股前將與螞蟻會面　了解為何估值急瀉
【螞蟻完成整改】淡馬錫：決定賣股前將與螞蟻會面　了解為何估值急瀉
【免費機票】香港快運送逾2.1萬張免費機票　開搶近7.5小時終派發所有機票（更新至17：51、附連結）
【免費機票】香港快運送逾2.1萬張免費機票　開搶近7.5小時終派發所有機票（更新至17：51、附連結）
【美股期貨】美6月CPI公布前　道指期貨跌20點、納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】美6月CPI公布前　道指期貨跌20點、納指期貨升0.1%（不斷更新）
【商湯20】商湯挫逾4%　上周狠沽商湯大戶身份揭曉　阿里巴巴單日減持5.6億股套10億、持股量降至3.2%
【商湯20】商湯挫逾4%　上周狠沽商湯大戶身份揭曉　阿里巴巴單日減持5.6億股套10億、持股量降至3.2%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款