▲ 【新經濟股】發改委調研平台企業 點名讚ATM積極支持技術創新

中國發改委在微信公眾號公告發文，根據對平台企業的調研情況，點名提到騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 的平台企業持續加大在技術創新，助力實體經濟高質量發展。

發改委表示，一季度，中國市值排名首10位的平台企業通過自主投資或子公司投資等方式加大投資力度，在芯片、自動駕駛、新能源、農業等領域投資佔比不斷提高，按季提升了15.6個百分點。

調研提及騰訊、阿里巴巴、美團三者，並舉例說明如何積極支持傳統產業轉型。發改委調研指，騰訊持續投資支持上海燧原科技有限公司，加強人工智能領域雲端算力平台產品和服務等核心業務發展，促進國產高性能AI芯片研發和商業化落地，產品已經應用於雲數據中心、超算中心、泛互聯網及智慧城市等人工智能應用場景，為行業提供了更多的自主可控的產品和服務選擇。

同時，阿里巴巴投資支持農業和服務業轉型發展，支持匯通達網絡股份有限公司服務下沉市場零售行業企業客戶，為合作中小企業提供一站式SaaS+服務及商家解決方案。項目實施為淘寶商戶引入了優質供應鏈服務，支持匯通達提升了服務質量，擴大了服務範圍，幫助超過500個鄉鎮、2.7萬家付費門店SaaS+用戶實現數字化升級，推動了近千款農產品出村進城，助力城鄉共同繁榮。

另外，當局又指美團在抗擊新冠肺炎疫情期間，無人配送車已應用於封控區配送醫療物品和為獨居老人配送生活物資，切實體現了科技改變生活。再者，美團又投資支持榮芯半導體（寧波）有限公司，加強成熟製程特色工藝12寸晶圓製造、晶圓級封裝測試等主營業務發展。

下一步，發改委將會同有關部門持續推出平台企業典型投資案例，支持平台企業在引領發展、創造就業和國際競爭中發揮更加積極的作用。

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編輯：姚卓然