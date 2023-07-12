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【大行看法】6月內地信貸超預期　瑞銀：下半年信貸增速反彈至10%

股市 16:54 2023/07/12

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6月內地信貸超預期　瑞銀：下半年信貸增速反彈至10%

人民銀行周二（11日）公布的6月份人民幣貸款、社會融資數據都高於市場預期。瑞銀首席中國經濟學家汪濤指出，由於去年同期基數較高，中信貸增長幅度持續放慢，但程度低於預期，官方社會融資相當於按年增長8.9%至9%，反映政府債券淨發行量明顯低於預期。

汪濤續指，考慮内房活動持續走弱，消費復蘇動能偏弱，下半年政策支持有望溫和加碼，信貸增速或在年底小幅反彈至10%左右。

4大原因料內地信貸增長溫和反彈

首先，下半年地方政府專項債的發行有望加快，今年剩餘的1.5萬億元額度，大部分會在未來數月陸續發行，而去年下半年實際發行為6320億元。

其次，瑞銀預計政策性銀行將加大信貸力度，籌集和使用新一批專項基建投資基金。

第三，由於內地延長金融支持地產市場的政策，可望支持房地產銷售企穩，令開發商融資條件和房貸有望改善。

此外，瑞銀推算今年新增信貸的15%至20%，可能用於償還存量債務的利息支出，反映實際流向實體經濟部門的新增信貸可能少於官方數據，未來幾個月政府需要加碼信貸支持，配合準財政政策的擴張，確保對實體經濟提供充足的信貸支持。

中國銀行業6月人民幣貸款增加3.05萬億元（人民幣，下），按年多2470億元，明顯高於預期。市場原先預期，內地6月新增人民幣貸款2.3萬億元。

6月新增社融規模為4.22萬億元，高於市場預期的3.1萬億元，但仍按年少增9730億元。

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