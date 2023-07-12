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【AI浪潮】OECD：逾四分之一工作恐在AI革命下岌岌可危　哪些工種最受影響？

股市 15:58 2023/07/12

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OECD：逾四分之一工作恐因AI革命下岌岌可危　哪些工種最受影響?

環球正醖釀AI革命，經濟合作暨發展組織（OECD）表示，在即將來到的AI革命衝擊下，全球或有逾四分之一的工作可能會被自動化取代。其中，人工智能自動化影響最深的領域包含法律、文化、科學、工程和商業等高技能職業。

OECD指，金融、醫學和法律領域中的職業通常需要長年經驗的累積，其核心職能依賴這些經驗做出決策，因此他們可能會在不久的未來，突然發現自己即將面對人工智能自動化的風險。

OECD指，目標只有少量證據顯示AI崛起會為工作職位帶來巨大影響，但這可能只是因為AI革命只是處於早期階段。

OECD在2023年就業展望報告中指出，OECD的成員國中，自動化風險最高的工作平均佔勞動力的27%，其中，東歐國家面臨的風險最大。

如何被定義為自動化風險高的工作？ OECD指，若AI專家認為一份工作可以使用到AI的100種技能和能力中的25種以上，便是自動化風險高的工作。

據該組織去年的調查發現，有五分之三的工人擔心自己可能在未來10年內因人工智能而失去工作。該調查覆蓋了7個成員國，涉及2000間製造和金融領域企業以及5300個員工。

OECD指，雖然AI有可能終結無聊或危險的工作機會，但企業對投資人工智能的主要動機，是提高工人績效和降低員工成本。因此，需要高等教育的高薪工作受到的影響最大。

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編輯：袁諾曦

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