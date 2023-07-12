美國批Mircosoft收購動視 聯邦貿易委員會對判決感到失望

Mircosoft(MSFT)周二（10日）解決收購視頻遊戲製造商動視暴雪(ATVI)計劃的主要障礙，此前美國法官批准了這筆690億美元的交易，英國監管機構暗示可能重新考慮其反對意見。

美國舊金山地區法官Jacqueline Scott Corley駁回了拜登政府的論點，即該交易將使Xbox遊戲機製造商Mircosoft獨占包括暢銷遊戲《決勝時刻》在內的遊戲，從而損害消費者利益。

在美國法官下達命令後不久，英國競爭和市場管理局（CMA）表示，準備考慮Mircosoft的建議，以解決英國的反壟斷問題，這表明雙方可能達成一項解決方案。

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紐約大學斯特恩商學院講師Joost Van Dreunen表示：「美國審判期間浮出水面的各種證詞都削弱了英國反壟斷監督機構的論據。」

美國聯邦貿易委員會(FTC)曾辯稱，Mircosoft可以利用動視的遊戲離開任天堂(7974)和Sony(6758)等競爭對手的遊戲機製造商。

Corley不同意上述觀點，指：「美國聯邦貿易委員會並未證明，其關於合併後的公司將可能從Sony的PlayStation撤下《決勝時刻》，或其對動視內容的所有權將大幅減少視頻遊戲庫訂閱和雲遊戲市場競爭的主張可能會成功。」

法院允許FTC在周五之前對判決提出上訴。

FTC發言人Douglas Farrar表示，反壟斷監管機構 「對這一結果感到失望，因為這一合併對雲遊戲、訂閱服務和遊戲機領域的公開競爭構成了明顯威脅。未來幾天，我們將宣布下一步行動，繼續為維護競爭和保護消費者而鬥爭」。

據一位熟悉內情的人士透露，動視暴雪正在考慮對法院判決提起上訴。

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記者：張瑋婷