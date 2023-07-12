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【港交所人事】港交所委任周健男為內地業務發展主管、曾任職中證監　毛志榮轉任顧問

股市 15:34 2023/07/12

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【港交所人事】港交所委任周健男為內地業務發展主管、曾任職中證監　毛志榮轉任顧問

港交所 （00388） 更換內地業務發展主管人選，港交所委任嘉合基金管理董事長周健男為新主管，並加入由核心高層組成的管理委員會，7月18日加入。現任內地業務發展主管毛志榮領導港交所內地業務發展團隊10年，在最新委任下，他將轉任中國大宗商品及大灣區戰略顧問的新職位。

周健男、毛志榮都會向港交所聯席營運總監陳翊庭匯報。

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周健男曾在中證監、深交所工作　具北大博士、哈佛碩士學歷

據港交所通告，周健男加入港交所前，自2021年起出任嘉合基金管理董事長，此前則為光大證券執行總裁，並曾在中國證監會出任上市公司監管部副主任。與毛志榮曾在深交所工作相似，周健男曾在深交所出任總經理助理。

周健男具有北京大學經濟學博士學位和哈佛大學公共管理碩士學位。

港交所表示，周健男上任後會領導港交所與內地主要監管機構和合作夥伴的合作，支持集團利用其獨特的優勢，連接中國與世界。

港交所行政總裁歐冠昇稱，周健男是「經驗豐富的金融老將」，對中國的金融市場和金融基礎設施都有著深刻的理解，從業經歷包括內地交易所、監管機構、證券和基金公司，可支持集團未來戰略發展。

歐冠昇又指，毛志榮帶領內地業務團隊，為建設面向未來的領先市場奠定重要基礎，相信他在新的職位上將繼續利用專業知識和經驗爲交易所創造重要的價值，幫助發展大灣區戰略和大宗商品業務。

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