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【內銀股】高盛內銀研報餘波未止　內地監管部門據報要求銀行對高盛報告作適當回應

股市 15:12 2023/07/12

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【內銀股】高盛內銀研報餘波未止　內地監管部門據報要求銀行對高盛報告作適當回應

高盛月初發表報告下調部分大型內銀股評級，引起內銀及內媒反擊。據《彭博》引述消息指，在高盛分析師下調部分股票評級及股價目標後，中國國家金融監督管理總局已與幾家大型銀行進行溝通，建議銀行做出適當回應，但未給出具體指導意見。

中國國家金融監督管理總局未希有回應查詢。至於兩間銀行同被高盛下調至「沽售」評級的工行 （01398） 和農行 （01288） 也未回應。招行 （03968） 則在早前發送給投資者一份澄清聲明，指高盛的判斷「對部分投資者產生了一定的誤導」，並指其表述存在計算邏輯錯誤。

工行周三（12日）午後跌0.3%，農行跌0.4%，招行則升1.5%。

ET財智Talk
【ET財智Talk】金融危機或於12個月內出現？東亞李振豪分析債券回報更勝股票

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編輯：姚卓然

招商銀行（03968） 農業銀行（01288） 工商銀行（01398） 國有內銀股 H股 港股 股票 中國 銀行
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