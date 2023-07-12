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據稱迪士尼尋求出售印度電視業務 疑因太貴難找買家

環球政經 17:30 2023/07/12

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一位知情人士周三透露，Walt Disney(DIS)正在探索出售印度數碼和電視業務或尋找合資夥伴的方案。該人士補充稱，談判正處於 「非常、非常初級」的階段，至今為止尚未接觸任何潛在買家或合作夥伴，目前仍不清楚談判進程將如何發展。

該知情人士表示：「內部已經開始討論如何做才有意義。」，又指迪士尼美國總部的高管們正在推動討論。

《華爾街日報》率先報導了迪士尼談判的消息，並稱該公司已與至少一家銀行就幫助印度業務增長的方式進行了接觸，同時分擔了部分成本。

亞洲首富Mukesh Ambani經營的Reliance Industries（RELI）流媒體平台近期JioCinema崛起，他一直在通過免費提供印度板球超級聯賽（Indian Premier League cricket tournament）來推廣自己的流媒體平台。因此，迪士尼面臨越來越大的壓力，但該平台的網上版權早先歸迪士尼所有。

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研究公司里昂證券估計，迪斯尼+Hotstar在失去IPL網上版權後，其在印度的用戶數量減少了近500萬。

JioCinema還在4月份與華納兄弟就HBO和其他熱門內容（如《Succession》）達成了協議。這些收視率最高的節目中，有幾部早先是在迪士尼平台上在印度播出的。

迪士尼的印度業務包括Disney+ Hotstar流媒體服務和Star India，迪士尼在2019年收購21世紀福克斯的娛樂資產時接管了Star India。

這位不願透露姓名的消息人士稱，迪士尼接管福克斯業務時，印度業務的企業價值約為150-160億美元，因此很難在印度找到一個公開買家。

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記者：張瑋婷

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