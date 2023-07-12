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【丘鈦1478】丘鈦6月攝像頭模組銷售跌16% 手機高像素鏡頭出貨增29%

股樓投資 15:20 2023/07/12

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丘鈦科技（01478）公布，6月攝像頭模組銷售數量2,522.3萬件，按年跌16.2%，按月跌14.8%，主要是由於客戶項目周期因素。當中，手機攝像頭模組銷售數量按年跌17%至2,461.1萬件；其中，3,200萬像素以下的1,385.1萬件，跌35.1%；3,200萬像素及以上的1,075.9萬件，增長29.4%。

延伸閱讀：【大行點睇】螞蟻陰霾掃除  阿里股價彈升  一文看清大行最新睇法【見下頁

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其他領域攝像頭模組61.2萬件，按年增44.7%，主要由於來自智能汽車和物聯網（IoT）領域的攝像頭模組需求上升。此外，丘鈦表示，6月指紋識別模組銷售數量為881.3萬件，按年升39.5%，按月升1.4%，主要由於市場份額提升。截至3時22分，丘鈦報3.26元，升3.17%，成交金額1020萬元。

延伸閱讀：【大行報告】建銀：上半年高端啤酒銷售優異 首選華潤啤酒 潛在升幅逾3成【見下頁

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撰文 : 袁國守

物聯網 銷售 手機鏡頭股 丘鈦科技（01478） 港股

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