泰法院將裁定反對派領袖議員資格 恐影響新總理人選

泰國三間媒體引述選舉委員會消息人士報道，泰國選舉委員會將向憲法法院，提交應否因持股問題而取消大熱總理人選皮塔（Pita Limjaroenrat）國會議員資格的案件。消息人士指在法院裁決前，委員會將要求暫停皮塔職務。

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泰國上議院及下議院議員周四（13日）將舉行投票，選出新一任總理。現年42歲的皮塔是反對派前進黨（Move Forward Party）黨魁，亦是外界認為下任總理熱門人選。據報他已獲得反對派聯盟中8個政黨支持﹑尋求組建下一屆政府內閣。

前進黨和另一個反對黨為泰黨（Pheu Thai）於5月14日的大選中，壓倒性擊敗獲軍隊支持的執政黨及其勢力。現任總理巴育（Prayut Chan-o-cha）周二（11日）亦宣布退出政壇。

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選舉委員會目前正在調查一項投訴，指控皮塔在註冊參選時持有媒體公司iTV股份，所以不具備資格參與5月的大選。

前進黨發表聲明指摘選舉委員會倉促移交案件，指應給予皮塔機會回應及反駁指控。皮塔則強調，受政府合同終止，iTV至2007年以來就停止營運，不能被視為一間媒體公司，並透露已將股份轉讓予另一名家庭成員。目前外界對是否視iTV為媒體公司仍有爭議。

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責任編輯：李俊儀