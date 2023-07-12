  • 31°C
香港時間 : 2023712日 (週三) 19:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】融資租賃成業務擴張新引擎 強美元有利中銀航空租賃估值修復

股樓投資 18:02 2023/07/12

分享：

分享：

中金表示，中銀航空租賃（02588）今年第二季交易按季增長明顯，融資租賃成業務擴張新引擎。該行預計在需求改善以及高吸引力機隊驅動下，其毛租金收益率邊際提升、淨租金收益率保持穩健。同時在當前高通脹、強美元背景下有望凸顯公司的配置價值，進一步推動估值修復。該行予其「跑贏行業」評級，考慮高息環境下負債滾動對綜合資金成本的影響，下調2023至2024各年盈利8.5%和7.7%，至6億及7億美元，目標價81.4元。

 

【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

該行指出，公司今年第二季共執行73筆交易，對比第一季的23筆大幅增長。在以窄體機經營性租賃為核心業務的基礎上，公司通過融資租賃業務進一步滿足客戶需求、豐富收入來源、為中長期增長提供新引擎。另外公司今年第二季自有飛機利用率達99%，在高利用率基礎上，考慮當前航空市場需求持續修復，且公司機隊具備吸引力，該行預計公司新簽租約收益率有望持續提升，進而帶動淨資金收益率在高融資成本背景下保持相對穩定。

 

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

 

 

業績方面，中金指需求側的持續改善或將推動出租率回升、新簽租約收益率改善、以及減值情況的明顯好轉。同時通脹的背景以及供不應求的新飛機市場、公司的飛機價值及出售飛機收益率有望提升。長期發展來看，公司在機隊質量、客戶基礎、資金實力和管理團隊等方面競爭力持續鞏固、相較同行業公司具備領先優勢。

同時，作為唯一總部在亞太的全球性租賃商，該行認為公司未來亦有望持續受益於亞太高速增長的航空需求。此外，作為優質的美元資產，該行認為在當前高通脹、強美元背景下公司配置價值有望凸顯，進一步推動估值修復。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
中銀 美元 通脹 目標價 中銀航空租賃（02588） 大行報告 經濟 港股

上一篇文章

【移民加拿大】港人在加拿大有一年全職工作經驗 即可申請永久居民身分 取消學歷要求 今次真係咩人都去得了 ?

下一篇文章

高力：下半年住宅樓市或有下跌趨勢　料全年樓價升幅收窄至1至4%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】佳兆業遭提清盤申請 全資附屬欠款1.7億人幣
【內房危機】佳兆業遭提清盤申請 全資附屬欠款1.7億人幣
【商湯20】阿里巴巴減持5.5億股商湯股份 套現10億 商湯股價今逆市跌3.7%
【商湯20】阿里巴巴減持5.5億股商湯股份 套現10億 商湯股價今逆市跌3.7%
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【公屋裝修】難忍30年殘舊公屋 獨居戶主豪花56萬大翻新！ 打造獨特單車風格單位
【公屋裝修】難忍30年殘舊公屋 獨居戶主豪花56萬大翻新！ 打造獨特單車風格單位
【職場熱話】女人臨近30歲月薪1.6萬想辭職 網民：外面找同職位難，低職位易
【職場熱話】女人臨近30歲月薪1.6萬想辭職 網民：外面找同職位難，低職位易
【虛擬銀行】Mox客戶稱帳戶無故被凍結　大批人湧至社交平台專頁投訴
【虛擬銀行】Mox客戶稱帳戶無故被凍結　大批人湧至社交平台專頁投訴
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款