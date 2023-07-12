【大行報告】富瑞：料第三方渠道拖累上半年銷售 下調頤海國際目標價至19.65元

富瑞表示，預計頤海國際（01579）上半年銷售在受到第三方渠道拖累下增長持平，並估計淨利潤料增長10.6%，受惠於原材料成本下降帶來的毛利率改善，以及部分營運開支減少。該行維持對其「持有」評級，惟目標價由26.2元下調至19.65元。頤海國際周三（12日）收報16.64元，跌幅3%。

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該行將頤海今年至後年盈利預測下調6至10%，以反映第三方供應商帶來的短期挑戰。該行預計公司將繼續進行產品創新，希望滲透到低線市場，同時拓展更多2B渠道，推動中式複合調味品業務增長，但短期仍然受壓。

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記者：鄭昊彤