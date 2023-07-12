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【大行報告】高盛：新能源車競爭或步入中期 首選比亞迪及小鵬汽車 均首予「買入」

股樓投資 16:36 2023/07/12

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高盛表示，隨著新能源車採用更多科技產品特性，市場競爭或由短期的續航里程、安全性及成本，發展至中期的智能座艙及高級駕駛輔助系統，以及長期的品牌及分銷。行業中，該行首選為比亞迪（01211）及小鵬汽車（09868），並首予兩者「買入」評級，目標價分別為337元及70元，認為比亞迪海外擴張及品牌高端化可帶來更高的股本回報，以及看好小鵬新車可支持公司收入與毛利增長。

 

【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

該行認為，比亞迪股份在國內外均處於有利的地位，在政策支持下於本土市場打造高端品牌外，同時正開始進軍海外市場，料成第二增長動力。該行預計，比亞迪的汽車總銷量將由2023年的310萬輛增長到2030年的780萬輛，佔中國新能源汽車批發需求的三分之一，推動2022至2025年收入及淨利分別複合年增長32%及44%，而2023至2025年淨利預測則分別為252.78億、366.73億及494.6億元人民幣。


該行亦預計，小鵬汽車短期內隨著最新G6車型推出、利潤率因交付規模擴大而改善，以及電池價格下降，其交付量將重拾升勢，預計今年汽車銷量達15.1萬輛。相信，小鵬長遠能透過其在自動輔助導航駕駛的領先地位，為收入增長帶來進一步的上升空間。



 

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

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另外，該行提及Tesla（美：TSLA）於今年1月率先降價，至今已對Model 3及Model Y降價各13%及9%，料投資者將關注車廠進一步的定價壓力。基於對新能源車的價格及銷量變化分析，料在基本情景下，比亞迪明年營運利潤的潛在影響範圍介乎跌19%至升22%，而小鵬則為跌46%至升39%。

 

 

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記者：鄭昊彤

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