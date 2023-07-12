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【新股IPO】軟銀傳分拆日本支付商PayPay美國上市

新股IPO 15:02 2023/07/12

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【新股IPO】軟銀傳分拆日本支付商PayPay美國上市

有外電引述三名知情人士指，軟銀正在考慮將日本支付工具商PayPay美國上市，其中一位消息人士稱，上市地而言，紐約比東京更具吸引力，因為當地科技公司普遍估值較高，但上市路徑仍未清楚，因為現正虧損PayPay需要首先展示清晰盈利計劃。

PayPay提供二維碼支付服務，日本擁有超過5500萬用戶，現時亦受惠政府鼓勵消費者從現金轉為數碼化支付，並通過提供激進折扣而迅速增長。截至 3 月底財年，PayPay LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）為119億日元，而再對上財年則虧損 432 億日元。

軟銀此前已有意將PayPay推向上市，但此前尚未消息指，PayPay正在考慮在美國上市。去年11月軟銀曾稱，PayPay估值略低於 1 萬億日元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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編輯：李哲毅

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