▲ 【大行看法】滙豐環球投資：料儲局本月加息、年底或始減息 睇好中港股市前景

HSBC滙豐 （00005） 環球投資管理分銷業務市場策略師主管歐維鈞表示，現時已成熟市場資產價格不便宜，未足夠反映歐美將來臨的經濟衰退風險，故存在價格下行風險，債市亦出現類似情況，且傳統美國國庫債券波動性較之前為高。

相反，歐維鈞指，新興市場例如亞洲、中國、南美地區，經濟背景或數據較成熟市場為佳，但投資者大部分資金投放於成熟市場。目前新興市場、發展中國家資產吸引力很大，估值吸引，與成熟市場情況背道而馳。

他又指，聯儲局今次加息周期冀減慢經濟增長，希望通脹受控，奈何經濟減慢的效果不會即時顯現，目前正處於有關區間。他認為，市場對企業盈利增長過分樂觀，「其實需要悲觀小小，如果你相信衰退將臨的話」，滙豐投資管理預期，美國今年第4季會開始出現經濟衰退，歐洲明年才現衰退，而市場分析員對盈利的預期，未真正反映經濟衰退將臨的背景，故若未來分析員的預期反映此背景，股價、指數便會下調。故滙豐投資管理對環球股市、美股表現在未來一年內偏淡。

不過，歐維鈞認為，美國將面臨的衰退只屬溫和，料經濟負增長僅1%，若有經濟衰退，致消費意欲下降，而傳導至通脹受控，美國便可以減息，現估計聯儲局本月較大機會加息，之後維持高息一段時間，今年12月有機會開始減息。他指，由於成熟市場資產價格現時未反映下行風險，新興市場相對則已反映該風險，且亞洲相對成熟市場而言並無高通脹問題，對中港股市未來1年前景感正面，又認為此前較差表現的內房股債，有潛在上行空間。

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記者：胡學能