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開通 Ant Bank PayLater 更可搶全城最高 30 厘活期年利率  

都會情報 14:30 2023/07/12

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為讓用戶有更流暢、簡單的開戶體驗，螞蟻銀行推出全港首創免文件開戶功能，最快 1 分鐘即可極速開戶。與此同時，新用戶成功開通 Ant Bank PayLater 服務並完成至少一筆交易，在指定時間可搶全城最高 30%存款寶活期年利率，消費 更可獲 AlipayHK 雙倍積分。邊賺息邊分期，還可獲積分當錢使，消費抵上加抵！ 

搶全城最高 30%存款寶利率券 一個月最多可賺港幣 2,500 元 

虛擬銀行螞蟻銀行於6月份推出「Ant Bank PayLater」開戶優惠，以最高30厘高息活期存款優惠吸客。反應熱烈，現於7月加推年利率30厘「獎賞優惠券」。只要成功開通並接受 Ant Bank PayLater 額度，且在月內用 Ant Bank PayLater 完成至少 1 筆交易，即可在 7 月 7及 14 日在 AlipayHK 進入螞蟻銀行的指定活動頁面搶首港幣 10 萬元 30%利率獎賞優惠券！每人最多可搶 1 張，數量有限，先到先得！而其他合資格新用戶亦可享首港幣 10 萬元高達 7%存款率獎賞，日日可賺息。除此之外，所 有新 Ant Bank PayLater 用戶均可獲高達港幣 300 元淘寶禮券。

加碼 AlipayHK 積分獎賞計劃 用 Ant Bank PayLater 獲雙倍積分 

政府第二期消費券將於 7 月中發放，在全城狂歡的日子，螞蟻銀行亦希望令市民使用消費券 更開心，宣佈透過 AlipayHK 新積分獎賞計劃加碼消費。在 7 月 1 日至 9 月 30 日，使用 Ant Bank PayLater 消費，即可獲雙倍積分，即每消費港幣 1 元，可自動獲 2 個 AlipayHK 積分，積 分可以當錢使，兌換率高達 1%。 

金融創新簡化開戶流程 免交文件極速 1 分鐘開戶 

以往市民開立傳統銀行或虛擬銀行戶口，均須遞交一系列證明文件完成開戶。為簡化開戶流 程，螞蟻銀行透過金融創新，AlipayHK 已認證用戶毋需遞交任何身分證明文件即可完成螞蟻 銀行賬戶開立，最快需 1 分鐘完成開戶流程。 
更多詳細資料請瀏覽 https://www.antbank.hk

Ant Bank PayLater 為螞蟻銀行（香港）提供之信貸產品。借定唔借？還得到先好借！逾期還 款會產生罰息。 
AlipayHK 不涉及提供以上有關產品 

*詳情請參閱活動條款及細則 

(特約)

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