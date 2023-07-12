【ESG】東亞聯豐將推亞洲正向效益債券基金　曾倩雯：利率即將見頂利亞洲投資級別債券

▲ 【ESG】東亞聯豐推亞洲正向效益債券基金 曾倩雯：利率即將見頂利好亞洲投資級別債券

東亞聯豐宣布，即將推出東亞聯豐亞洲正向效益債券基金，該基金投資於將集資款項目標投放在為社會或環境帶來可衡量而具正面影響力的亞洲債券，是證監會註冊的環境、社會和管治（ESG）基金，前身是東亞聯豐亞太區債券基金。

該基金主要投資在亞洲綠色、社會責任以及可持續發展債券，並100%投資在投資級別債券，平均信貸達A評級，而暫定每年派息率為6.5厘。該基金將作出為期8天的首次公開發售，並於7月26日推出，供香港零售投資者及「跨境理財通」計劃下的投資者認購。其十大投資比重首3位均為香港企業，分別是領展、香港置地、機管局所發行的債券，比重分別為4.1%、4.0%及3.9%。

料下半年加息2次 看好亞洲投資級別債券

今晚即將公布美國CPI數據，將影響市場對聯儲局加息預期。東亞聯豐定息投資部首席投資總監曾倩雯表示，美國下半年有可能再加息2次，分別在7月、以及9月或11月加息，每次加息0.25厘，之後便會停止加息。而目前市場開始計入（price-in）明年減息1厘。

她又指，參考歷史行率周期，在利率見頂期間，亞洲投資級別債券表現上漲，特別是在2006年6月至2007年9月期間，亞洲投資級別債券累計回報達10%，而當時利率高企於5.25%並維持15個月。

另外，東亞聯豐業務發展部董事經理盧穗欣認為，現時是低價吸納債券之時，預計因即將息口見頂，預料今年第3、4季債券資本錄得上升。

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編輯：姚卓然