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【俄烏戰爭】北約批准 冷戰結束後最全面區域防禦計劃

環球社會熱點 14:16 2023/07/12

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北約（NATO）一連兩日於立陶宛首都維爾紐斯召開峰會，會上批准自冷戰結束後北約最全面的區域防禦計劃。另外，北約領袖同意取消烏克蘭須符合《成員國行動計劃》的要求，為烏克蘭日後加入北約鋪路。

英倫銀行行長預料 英國通脹今年將顯著下降 【下一頁】

北約周二（11日）會上批准的區域防禦計劃，目標是部署30萬軍力處於高度戒備狀態，包括海軍和空軍。北約也將建立一隊新的盟軍反應部隊，旨在快速應對威脅。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）指，計劃是為解決兩個關鍵威脅，包括俄羅斯和恐怖主義。

北約為落實國防計劃，更批准一項提高國防工業產出的新行動計劃，承諾每年最少將國內生產總值（GDP）的2%用於國防。

英截至5月薪資按年增7.3% 平歷史高位 【下一頁】

北約領袖也就一份聲明達成共識，提到烏克蘭的未來在北約，形容基輔政府的歐洲與大西洋一體化，已超出《成員國行動計劃》的需要。因此當盟友同意且條件滿足時，北約將能邀請烏克蘭加入。

雖然北約領袖並未具體說明烏克蘭需滿足的條件，但指北約將協助基輔在軍事互操作性（interoperability），及其他民主和安全部門改革方面取得進展。

他們同意一攬子計劃，助烏克蘭軍隊過渡至西方標準，並建立新的「北約-烏克蘭理事會」。

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責任編輯：鄭錦玲

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地緣政治 軍事 國防 戰爭 北約 歐洲 烏克蘭

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