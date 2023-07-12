【安踏2020】安踏簽入NBA球星Kyrie Irving 擔任代言人兼首席創意官

安踏體育（02020）宣布，與美國NBA著名球星 Kyrie Irving正式簽約，雙方將開啟全新的商業合作模式，並為Irving打造專屬個人產品綫，Kyrie Irving除擔心「安踏」品牌代言人外，並會擔任首席創意官，設計其人產品綫。

安踏股價今日（12日）隨大市造好，截至2時半，報80.95元，升1.4%，成交額220萬元。

本次安踏與Kyrie Irving將開啟全新的商業合作模式。作為安踏籃球代言人，Kyrie Irving不僅將以首席創意官的身份，參與其全新個人產品綫的設計，還將親自邀請籃球運動員、 自主品牌、泛潮流文化的意見領袖、藝術家、音樂家、環保及人道主義先鋒、設計師一起合作，與圍繞Kyrie Irving個人產品綫推出更多支綫產品。

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安踏也將集合全球資源賦能設計和生產與並在全球範圍內發售這一系列產品，同時與雙方還將在中國共同開展「安踏-Irving青少年籃球訓練營」，共同助力籃球運動和文化的發展。

Kyrie Irving首款專屬場上簽名鞋及運動文化鞋將於2024 年第一季度發佈，完整的全系列產品綫也將同步上市。

安踏旗下代言的NBA球星包含勇士隊Klay Thompson、Kevon Looney、黃蜂隊的Gordon Hayward、公牛隊的Alex Caruso等

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記者：李兆明