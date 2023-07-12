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IMF警告英國業主 將面臨更沉重按揭壓力

環球社會熱點 13:30 2023/07/12

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國際貨幣基金組織（IMF）警告英國樓宇按揭業主，未來借貸成本可能繼續上升，相信央行英倫銀行將會再次加息。

英倫銀行行長預料 英國通脹今年將顯著下降 【下一頁】

IMF周二（11日）指出，通脹壓力展示更持久跡象，英倫銀行或需進一步加息，同時長時間維持高息水平，希望抗擊高通脹及達致央行的通脹目標水平。

IMF亦表示，英國後疫情經濟恢復受制於俄烏戰爭引起的能源價格衝擊﹑長期病患增加帶來的勞動力參與度減少，以及為對抗通脹高企的大幅度加息，使英國財政狀況收緊。

同時，IMF預期英國經濟增長今年放緩至0.4%，主要受對抗通脹的財政及貨幣政策收緊與揮之不去的貿易條件指數衝擊影響。英國經濟增長預計要到2024年時，才逐步恢復至1%，2025年及26年平均約2%。

英截至5月薪資按年增7.3% 平歷史高位 【下一頁】

英倫銀行已連續13次加息，利率由0.1厘增至5厘。英國國家統計局（ONS）周二公布年度薪酬增長達7.3%後，外界預計英倫銀行8月將再次加息0.5厘，最終甚至可能超過6厘，或使按揭利率增至逾7厘。

根據Moneyfacts數據，英國按揭利率已經超過前首相卓慧思（Liz Truss）去年9月推出迷你預算案後，一度推高的水平。業界指暫時未見逾期還款人數大幅增加，但估計一旦１利率持續上升下，數量恐突現暴增。

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責任編輯：吳漢培

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