【香港品牌】2023 香港品牌選舉開始接受報名

▲ 品牌局主席陳國民

香港品牌發展局宣布新一屆「香港名牌選舉暨香港服務名牌選舉」及「香港新星品牌選舉暨香港新星服務品牌選舉」正式啟動。品牌選舉現正接受報名，截止日期為8月31日。

「品牌選舉」由品牌局和香港中華廠商聯合會合辦，至今4個選舉的累計得獎品牌，合共已超過550個，當中「香港名牌選舉」更於今年踏入第25屆。

品牌選舉現已開始接受報名，截止日期為8月31日。初賽將於11月下旬舉行，「新星選舉」決賽會率先在12月中旬舉行，而入圍「香港名牌選舉」和「香港服務名牌選舉」的品牌，則會在12月舉行的「工展會」內接受公眾投票，並分別於明年1月8日及9日進行決賽。

此外，「傑出品牌領袖獎」的預選和提名程序經已展開。至於「品牌選舉頒獎典禮暨慶祝晚宴」則暫定於2024年2月5日假香港會議展覽中心舉行。

品牌局主席陳國民表示，感謝政府和社會各界對「品牌選舉」的大力支持，過去一年該局繼續致力於推廣香港品牌，今年4月舉辦了「品牌大灣區」澳門站活動，透過品牌形象展示及消費者互動體驗營，向當地市民展現香港品牌的獨有魅力，以加深他們對香港產品的正面觀感。

記者：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：