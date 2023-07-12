【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇暗盤升逾3成　一手帳面賺710元

▲ 【新股IPO】巨星傳奇（新上市編號：06683）周四掛牌，周三有暗盤交易。

「周杰倫概念股」巨星傳奇 （新上市編號：06683） 周四（13日）掛牌，周三（12日）收市後有暗盤交易。巨星傳奇在輝立暗盤成交最活躍，高見5.67元，收報5.67元，較發售價4.25元高33.4%，成交1690萬元。不計手續費，每手（500股）賬面賺710元。

巨星傳奇在富途暗盤一度升至5.93元，收報5.66元，較發售價高33.2%，成交540萬元；耀才暗盤收報5.7元，較發售價高34%，成交374.9萬元。

巨星傳奇公開招股部份獲8928人認購，以招股價4.25元計，凍資7億元，發行1.27億股，集資淨額2.45億元。不過，該公司曾在6月招股後突然刊登公告，指「因綜合當前的市場環境以及各項因素」，延遲上市，原定擬每股5.5至6.3元招股，發行股票數量不變。

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記者：宋佩恩