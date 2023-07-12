  • 31°C
香港時間 : 2023712日 (週三) 19:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇暗盤升逾3成　一手帳面賺710元

新股IPO 18:39 2023/07/12

分享：

分享：

【新股IPO】巨星傳奇（新上市編號：06683）周四掛牌，周三有暗盤交易。

「周杰倫概念股」巨星傳奇 （新上市編號：06683）  周四（13日）掛牌，周三（12日）收市後有暗盤交易。巨星傳奇在輝立暗盤成交最活躍，高見5.67元，收報5.67元，較發售價4.25元高33.4%，成交1690萬元。不計手續費，每手（500股）賬面賺710元。

巨星傳奇在富途暗盤一度升至5.93元，收報5.66元，較發售價高33.2%，成交540萬元；耀才暗盤收報5.7元，較發售價高34%，成交374.9萬元。

巨星傳奇公開招股部份獲8928人認購，以招股價4.25元計，凍資7億元，發行1.27億股，集資淨額2.45億元。不過，該公司曾在6月招股後突然刊登公告，指「因綜合當前的市場環境以及各項因素」，延遲上市，原定擬每股5.5至6.3元招股，發行股票數量不變。

相關文章：

【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇6683超額認購近12倍　一手中籤率30%（附分配結果連結）

【新股IPO】Keep 3650首掛半日升5%　每手帳面賺133元

【新股IPO】醫療設備公司健適醫療傳最快明年赴港IPO　籌最多39億元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

ET財智Talk
【ET財智Talk】金融危機或於12個月內出現？東亞李振豪分析債券回報更勝股票

相關文章：

【新股IPO】Keep 3650首掛半日升5%　每手帳面賺133元

【新股IPO】醫療設備公司健適醫療傳最快明年赴港IPO　籌最多39億元

記者：宋佩恩

開啟hket App，閱讀全文
港股 巨星傳奇（06683） 周杰倫 IPO
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【Disney】迪士尼據報或出售印度串流媒體業務Star India
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇6683超額認購近12倍　一手中籤率30%（附分配結果連結）
【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇6683超額認購近12倍　一手中籤率30%（附分配結果連結）
【美股盤前】美6月CPI公布前　道指期貨升67點、納指期貨升0.3%（不斷更新）
【美股盤前】美6月CPI公布前　道指期貨升67點、納指期貨升0.3%（不斷更新）
【螞蟻完成整改】淡馬錫：決定賣股前將與螞蟻會面　了解為何估值急瀉
【螞蟻完成整改】淡馬錫：決定賣股前將與螞蟻會面　了解為何估值急瀉
【恒指夜期+ADR】夜期收市升116點　阿里巴巴美股轉高港1.2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升116點　阿里巴巴美股轉高港1.2%（不斷更新）
【日圓匯價】日圓升穿140、兌港元撲5.6算　投資者不再押注日央行轉態、改押全球衰退？
【日圓匯價】日圓升穿140、兌港元撲5.6算　投資者不再押注日央行轉態、改押全球衰退？
【恒指夜期＋北水】北水續走資約7000萬　沽建行比亞迪　恒指夜期升64點撲19000關（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水續走資約7000萬　沽建行比亞迪　恒指夜期升64點撲19000關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款