【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇暗盤升近3成　一手帳面賺625元

▲ 【新股IPO】巨星傳奇（新上市編號：06683）周四掛牌，周三有暗盤交易。

「周杰倫概念股」巨星傳奇 （新上市編號：06683） 周四（13日）掛牌，周三（12日）收市後有暗盤交易。巨星傳奇在輝立暗盤成交最活躍，高見5.66元，新造5.5元，較發售價4.25元高29.4%，成交1290萬元。不計手續費，每手（500股）賬面賺625元。

巨星傳奇在富途暗盤一度升至5.93元，最新報5.59元，較發售價高31.5%，成交350萬元；耀才暗盤現報5.5元，較發售價高29.4%，成交24萬元。

巨星傳奇公開招股部份獲8928人認購，巨星傳奇定價4.25元，發行1.27億股，集資淨額2.45億元。不過，該公司曾在6月招股後突然刊登公告，指「因綜合當前的市場環境以及各項因素」，延遲上市，原定擬每股5.5至6.3元招股，發行的股票數量與第二次招股相同。

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記者：宋佩恩