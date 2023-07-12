▲ 【華為手機】華為據報年底重返5G手機市場 傳用自家半導體設計工具、配合中芯工藝取得5G芯片

《路透》匿名引述3間研究公司指，華為計劃今年底重返5G智能手機行業，消息指，華為應該可以利用自己半導體設計工具，以及中芯國際 （00981） 芯片製造能力，在內地採購5G芯片。

若消息屬實，標誌華為因美國設備銷售禁令遭重創電子消費業務後，捲土重來進軍5G手機業務。美國自2019年開始，針對華為展開數輪限制措施，促使其無法取得5G手機芯片製造工具，此後，華為僅能使用庫存芯片，銷售有限批次的5G手機。

報道引述其中一家研究公司表示，華為料將使用中芯國際的 N+1 製造工藝（即其7納米工藝），但預計可用芯片良率低於50%，5G出貨量將限制在200萬至400萬部左右，另一家研究公司估計出貨量可能達到1000萬部。

消息又指，華為今年可能會生產視iPhone為競爭對手的P60等旗艦機型的 5G 版本，新產品可能會在 2024 年初推出。然而，美國限制措施令華為無法使用Google Android操作系統，限制華為手機在中國以外的吸引力。

研究公司同樣指出，華為在 3 月份宣布，用於 14 納米及以上芯片的電子設計自動化 （EDA）工具方面取得突破。一般而言，芯片設計公司在晶圓廠大規模生產芯片之前，使用 EDA軟件製作芯片藍圖。

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編輯：李哲毅