  • 33°C
香港時間 : 2023712日 (週三) 13:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華為手機】華為據報年底重返5G手機市場　傳用自家半導體設計工具、配合中芯工藝取得5G芯片

股市 13:06 2023/07/12

分享：

分享：

【華為手機】華為據報年底重返5G手機市場　傳用自家半導體設計工具、配合中芯工藝取得5G芯片

《路透》匿名引述3間研究公司指，華為計劃今年底重返5G智能手機行業，消息指，華為應該可以利用自己半導體設計工具，以及中芯國際 （00981） 芯片製造能力，在內地採購5G芯片。

若消息屬實，標誌華為因美國設備銷售禁令遭重創電子消費業務後，捲土重來進軍5G手機業務。美國自2019年開始，針對華為展開數輪限制措施，促使其無法取得5G手機芯片製造工具，此後，華為僅能使用庫存芯片，銷售有限批次的5G手機。

報道引述其中一家研究公司表示，華為料將使用中芯國際的 N+1 製造工藝（即其7納米工藝），但預計可用芯片良率低於50%，5G出貨量將限制在200萬至400萬部左右，另一家研究公司估計出貨量可能達到1000萬部。

消息又指，華為今年可能會生產視iPhone為競爭對手的P60等旗艦機型的 5G 版本，新產品可能會在 2024 年初推出。然而，美國限制措施令華為無法使用Google Android操作系統，限制華為手機在中國以外的吸引力。

研究公司同樣指出，華為在 3 月份宣布，用於 14 納米及以上芯片的電子設計自動化 （EDA）工具方面取得突破。一般而言，芯片設計公司在晶圓廠大規模生產芯片之前，使用 EDA軟件製作芯片藍圖。

相關文章：

【中軟國際354】中軟與華為雲簽署盤古大模型合作協議

【上海直擊】華為明年推5.5G商業化產品　料物流汽車行業受惠

編輯：李哲毅

港股 晶片 智能手機 中芯國際（00981） 華為
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【安踏2020】NBA球星Kyrie Irving改簽安踏、獲任首席創意官　去年捲反猶爭議後與Nike分手

下一篇文章

【新股IPO】Keep 3650首掛半日升5%　每手帳面賺133元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【虛擬銀行】網民湧Mox專頁投訴帳戶無故被封、良久未解封　金管局：已促銀行跟進　Mox回應如此...
【虛擬銀行】網民湧Mox專頁投訴帳戶無故被封、良久未解封　金管局：已促銀行跟進　Mox回應如此...
【免費機票】香港快運送逾2.1萬張免費機票　開搶近7.5小時終派發所有機票（更新至17：51、附連結）
【免費機票】香港快運送逾2.1萬張免費機票　開搶近7.5小時終派發所有機票（更新至17：51、附連結）
【美股期貨】美6月CPI公布前　道指期貨跌20點、納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】美6月CPI公布前　道指期貨跌20點、納指期貨升0.1%（不斷更新）
【商湯20】商湯挫逾4%　上周狠沽商湯大戶身份揭曉　阿里巴巴單日減持5.6億股套10億、持股量降至3.2%
【商湯20】商湯挫逾4%　上周狠沽商湯大戶身份揭曉　阿里巴巴單日減持5.6億股套10億、持股量降至3.2%
【恒指夜期+ADR】夜期收市升116點　阿里巴巴美股轉高港1.2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升116點　阿里巴巴美股轉高港1.2%（不斷更新）
【螞蟻完成整改】淡馬錫：決定賣股前將與螞蟻會面　了解為何估值急瀉
【螞蟻完成整改】淡馬錫：決定賣股前將與螞蟻會面　了解為何估值急瀉
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款