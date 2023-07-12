約翰遜再迎弄璋之喜 太太宣布細子名為Frank

約翰遜（Boris Johnson）太太Carrie今年5月在社交媒體宣布再次懷孕，她周二（11日）表示已誕下一名健康男嬰，幼子取名為Frank。Carrie在帖文中指，看到長子和女兒擁抱新生兒，感覺十分美妙。據悉，Frank為約翰遜第8名子女。

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現年33歲的Carrie在Instagram帖文中表示，幼子名為Frank Alfred Odysseus Johnson，出生於本月5日上午9時15分。她更邀請網民，猜下哪一個名字是由約翰遜所選。

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Carrie亦在帖文中感謝倫敦大學學院醫院（UCLH）的產科團隊，指對方是非常有愛心照料自己，令她心懷感激。她最後亦帖文中詢問網民意見，是否有適合母乳餵養時觀看的電視劇。

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約翰遜和Carrie於2021年7月結婚，兩人已育有3名子女，分別現年3歲的Wilfred、現年1歲的女兒Romy及本月出生的Frank。幼子的誕生令約翰遜子女總數增加至8個，其長女 Lara 已30歲。

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責任編輯：李俊儀