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【日圓匯價】日圓升穿138、兌港元撲5.6算　投資者不再押注日央行轉態、改押全球衰退？

宏觀解讀 12:39 2023/07/12

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【日圓匯價】日圓升穿140、兌港元撲5.6算　投資者不再押注日央行轉態、改押全球衰退？

日圓匯價7月起從低位反彈約3%，日圓兌美元匯價今早升穿140的心理關口，其後繼續走強，至晚上美國公布6月CPI數據後，匯價更升至138.8，最新報138；每百日圓兌港元匯價今早最高見5.59，最新報5.56，從一個月低位的不足「5.4算」回升。外電分析引述分析指，目前看好日圓的投資者不再押注日本央行大幅更改貨幣政策，而是押注全球經濟衰退時日圓能走高。

日圓今年上半年匯價為G10貨幣中最弱，看好日圓的投資者今年初曾憧憬日本政府去年出手干預日圓變相設置匯價下限、日本央行似乎收緊極寬鬆政策，而其他央行將在經濟放慢下減息。不過，日圓近期跌至去年干預水平，政府亦未見出手，美國加息周期至今亦未能結束，都令看好日圓的投資者期望落空。

日圓好友：美國衰退日圓成避險出路

日圓「好友」最新目光放於美國等主要經濟體衰退時機，Vanda Research策略師Viraj Patel表示：「我們只會更接近最終的全球經濟衰退風險，隨著進入年底和明年，這種可能性只會有增無減」，預計世界經濟向下時，日圓可成避險資金出路，屆時日圓匯價或升20%。

瑞銀全球財富管理亦認同美國經濟衰退的時間點，將是日圓表現的關鍵，該行指出，在今年3月美國中小銀行危機時，日圓匯價曾走強，反映日後市場出現新的金融市場壓力，日圓好倉將發揮風險對沖功用。該行外匯和大宗商品主管Dominic Schnider現時料日圓兌美元年底可見128水平。

日圓淡友押注增加

不過，看好日圓走勢的看法未能說服所有投資者，資產管理公司上周增加對看淡日圓的配置，並升至年內新高。摩通最新調低日圓匯價預測，料年底日圓將見152水平，較原有預測142水平更淡，即日圓將多貶值7.5%。

美銀策略師就指，預計美國明年中將被逼減息，日圓走強只是時間問題，然而該行料中短線日圓仍會下試145水平。

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編輯：麥德銘

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