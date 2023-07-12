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【安踏2020】NBA球星Kyrie Irving改簽安踏、獲任首席創意官　去年與Nike分手

宏觀解讀 13:23 2023/07/12

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【安踏2020】NBA球星Kyrie Irving改簽安踏、獲任首席創意官　去年捲反猶爭議後與Nike分手

NBA明星球員Kyrie Irving最新與安踏體育 （02020） 簽署代言協議，Kyrie Irving除了成為安踏籃球代言人，更會以安踏籃球的首席創意官參與新個人產品線的設計，也會不同領域人士合作推出支線產品。Kyrie Irving與安踏合作的首款球鞋和產品線將於2024年首季全球發售。

現年31歲的Kyrie Irving是NBA上具爭議球星，他曾8次入選全明星陣容、與LeBorn James 一同帶領騎士隊奪總冠軍，一直是討論度相當高的球星。

不過，他場下不時鬧出風波，除了早年的「地平說」玩笑、疫情期間拒打疫苗而無法上陣，他去年捲入反猶言論爭議，除了遭當時效力球隊、阿里巴巴副主席蔡崇信持有的布魯克林籃網隊停賽，Nike 更叫停合作關係，並將取消原訂推出的「Kyrie 8」簽名球鞋。

安踏旗下代言的NBA球星包含勇士隊Klay Thompson、Kevon Looney、黃蜂隊的Gordon Hayward、公牛隊的Alex Caruso等

安踏最新表示，與Kyrie Irving 的合作將開啟新的商業合作模式，他將親自邀請籃球運動員、 自主品牌、泛潮流文化的意見領袖、藝術家、音樂家、環保及人道主義先鋒、設計師一起合作與圍繞 Irving 個人產品線推出更多支線產品。雙方將在中美共同開展安踏-Irving青少年籃球訓練營。

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記者：宋佩恩

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