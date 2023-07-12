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【Nothing Phone】Nothing Phone（2）登場　港售5,499元起

科技 12:40 2023/07/12

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Nothing Phone（2）亦有在港發售，設有12GB/256GB及12GB/512GB版本，定價分別為5,499元及6,299元。

倫敦科技品牌Nothing早前以透明手機Nothing Phone成為話題之作，Nothing日前終於公布旗艦級手機Nothing Phone（2）。Nothing Phone（2）將會於香港上市，最快7月15日（本周六）可限量優先取機。有興趣的讀者，就可以留意以下詳情！

Nothing Phone（2）的外觀依然為最大亮點，提供白、灰色兩色可選，繼承上代的簡約透明風格，主打Glyph燈效，透明背殼內設有大面積的發光燈條，部份的燈條會由8及16組LED燈組成。而是次新機Glyph燈效升級，主要與Glyph燈開放了開發源碼有關，可以讓第三方應用程式善用Glyph燈。例如， 在Uber App叫車，Glyph燈條將會移動，予用家了解Uber司機進度。

Nothing Phone（2）繼承上代的簡約透明風格，主打Glyph燈效。

效能提升逾一倍　電量為4700mAh

配置及效能方面，Nothing Phone（2）為Nothing的首款旗艦級配置，升級採用Snapdragon 8+ Gen 1處理器，效能比上一代提升超過一倍。電量方面則提高至4700mAh，支援45W有線快充、15W無線充電及5W無線反向充電功能。

後置5千萬像素雙鏡頭相機

至於相機方面，Nothing Phone（2）前置鏡頭為3,200萬像素，後置主相機則由5,000萬像素廣角鏡頭及5,000萬像素超廣角鏡頭組成，感光元件面積分別為 1/1.56” 及 1/2.76”，支援 Advance HDR 拍攝功能，利用8張RAW檔案相片合成高動態範圍相片。

是次新機亦有在港發售，設有12GB/256GB12GB/512GB版本，定價分別為5,499元及6,299元。現已在csl.、1010及連卡佛Lane Crawford接受預訂，7月15日（本周六）限量優先取機，並於7月 21日正式開賣。

責任編輯：張寶燕

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