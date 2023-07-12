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【打工仔投資】股票回報上升、返工表現會下降？ 　浸大研究：股市月回報升10%、勞力供應降3.8%

宏觀解讀 12:29 2023/07/12

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【打工仔投資】股票回報上升、翻工表現會下降？ 浸大研究：股市月回報升10%、勞力供應降3.8%

很多打工仔也會投資股市，冀上班賺錢以外，平時也增加被動收入，香港浸會大學工商管理學院發表題為《僱員生產力對股市財富反應》（Employee output response to stock market wealth shocks）的研究報告，分析股市如何影響實體經濟，以及人力資源。研究發現，股票投資回報對勞力（工作產出）供應造成顯著負面影響，當股市月回報增加10%，投資者下個月勞力供應會減少3.8%。

香港浸會大學工商管理學院的鄒欣博士、中山大學學者李騰、來自香港大學經管學院和新加坡國立大學商學院的學者錢文瀾和深圳證券交易所Wei A. Xiong合作進行了一項研究，分析從股市獲得的資產多少在個人層面上如何影響勞力供應。

研究1.7萬保險經紀佣金及股市投資回報

研究以1.7萬名中國保險經紀為分析樣本，採用實證策略，對比中國保險經紀深交所上個月股票投資回報，及當月銷售佣金的影響，證明股市投資回報與勞力供應的因果關係。

研究發現，在對比個別工作表現及股票投資的兩組數據後，結果顯示當投資的月回報率增加10%時，隨後一個月的銷售佣金將減少3.8%。此外，當員工獲得相對於平均收入比例較多的股票投資回報時，將對勞力供應造成更顯著影響。

當收入達到特定水平 減少勞力享受更多休閒

分析亦發現，只有上個月的股票投資回報會對當月的銷售佣金產生數據和經濟性的顯著影響，證明其即時效果，模式與時效密切相關，並與參照依賴理論吻合，指出員工會根據股市投資回報產生短期心理影響，當他們達到特定的收入水平時，員工會減少勞力供應並選擇享受更多休閒活動。

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