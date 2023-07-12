【生成式AI】Shutterstock與OpenAI擴大合作　獲新技術優先使用權

人工智能生成內容（AIGC）技術在製圖領域掀起熱潮，圖片庫Shutterstock日前更宣布與AI聊天機械人ChatGPT、AI圖片生成器「DALL-E」背後公司OpenAI，簽下6年長約，擴大在高品質訓練數據供應及製成AIGC產品方面的合作。

據官方公告，有關協議將讓Shutterstock可優先獲取最新的OpenAI技術，並將繼續將OpenAI旗下DALL·E的輸入文字生成圖片能力，直接融入版權圖片平台中。同時亦鞏固了Shutterstock作為OpenAI高品質訓練數據主要供應商的地位，OpenAI現已經獲得存取額外Shutterstock訓練數據的許可，包括圖片、影片、音樂庫等相關數據。

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除了利用文字生成圖片，該合作還將為Shutterstock客戶提供合成編輯能力，不僅可以創建新內容，還可以簡單地編輯和改變Shutterstock圖庫中的任何圖片，加快構思及製作流程。

責任編輯：張寶燕

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