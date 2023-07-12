▲ 【美股焦點】納指100「貧富懸殊」加劇 歷史第三次特別調權、Cathie Wood受惠？

納斯達克公司公布，納斯達克100指數將會於7月24日（星期一（開市前進行「特別調權（special rebalance）」，化解少數重磅股佔納指100權重過高問題，以符合美國證交會對基金分散投資的規定。納指100指數特別調權將影響QQQ等大型ETF被動追貨和沽貨。

觸發特別調權的原因是甚麼？

根據納斯達克的指數編制方法，雖然納指100已經每個季度重新調整，但若果出現權重達4.5%或以上的股份，合計佔指數權重多於48%，納指100將會重新調整權重，令相關股份合計權重降至40%。

據納斯達克資料，在今次特別調權前，過去曾在1998年、2011年為指數特別調權。

納指100指數今年累升37%，明顯跑贏標普500指數的14.8%和道瓊斯工業指數3.4%升幅。不過，納指100升幅很大程度是由少數互聯網巨企主導，目前5大權重股已佔指數權重43.81%，若連同權重達4.3%的Meta（美：META）和達3.7%的Alphabet（美：GOOGL），7大科企已佔權重55%。

美股 納指100內權重 微軟（美：MSFT） 12.91% 蘋果（美：AAPL） 12.47% 英偉達（美：NVDA） 7.04% 亞馬遜（美：AMZN） 6.89% Tesla（美：TSLA） 4.50%

被動受惠者包括哪些？ 潛在影響有哪些？

在實際操作上，QQQ等追蹤納指100的被動管理基金，須在7月24日開市前減持上述列表上的權重股，而富國銀行研報指，星巴克（美：SBUX）、Mondelez（美：MDLZ）、Booking（美：BKNG）、Gilead Sciences （美：GILD）、 Intuitive Surgical （美：ISRG）， Analog Devices （美：ADI）和Automatic Data Processing （美：ADP） 。

另有外電分析指，Cathie Wood 旗艦主動ETF-ARKK也有望從今次特別調權受惠，因為ARKK主要投資在較小型而未有盈利的科技股，在7大科網巨頭，只持有Tesla 和Meta。

不過，若果後續升市動力繼續集中在科網龍頭股，納指100的未來升勢將受今次調權輕微拖累。

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編輯：麥德銘