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【溫網】烏選手爆冷贏世界一姐 稱俄烏戰爭令她更堅強

環球社會熱點 11:28 2023/07/12

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烏克蘭女子網球手施維杜蓮娜（Elina Svitolina）世界排名第76位，但周二（11日）在溫網擊敗世界排名第一的波蘭選手施維雅迪（Iga Swiatek），成功晉身半決賽。施維杜蓮娜表示，俄烏戰爭令她變得更堅強，指生活中還有更糟糕的事情。

溫網裁判突叫停比賽 呼籲觀眾勿做一事（有片） 【下一頁】

施維杜蓮娜以7比5、6比7及6比2的結果，歷時2小時51分鐘成功晉身半決賽，接下來將迎戰捷克非種子球手Marketa Vondrousova。她在賽後表示，俄烏戰爭令自己精神上變得更堅強，她不會在心理上將困難情況當作一場災難，指生活中還有更糟糕的事情。

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現年28歲的施維杜蓮娜此前世界排名為第三，她去年10月誕下女兒Skaï，是次溫網為她重回賽場後首個大滿貫賽事。她承認自己因為剛剛重新開始比賽，所以有不同的壓力。她強調自己想贏並重回巔峰，認為自己和戰爭令她變成另一個人，所以對事物的看法有點不同。

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其對手施維雅迪一直聲援烏克蘭，如曾在帽子上佩戴代表烏克蘭國旗的絲帶。施維杜蓮娜表示，知道施維雅迪曾經所做的行為，所以感到十分困難。她指對方是一個偉大的人，為烏克蘭做了很多事情，自己在祖國亦佩服對方，看到對方失敗亦感到難過。

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責任編輯：李俊儀

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