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【賈躍亭投資】法拉第未來自爆財報出錯　強調不影響交付新車　臨時CFO將換人

股市 11:20 2023/07/12

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【賈躍亭投資】法拉第未來自爆財報出錯　強調不影響交付新車　臨時CFO將換人

法拉第未來（Faraday Future，美：FFIE）再遇新麻煩，法拉第未來公布，其2022年度報告、以及2022年第三季與2023年首季的季度報告出現會計錯誤，還表示報告「不應再被信賴」（no longer be relied）。法拉第未來宣布韓韻辭任臨時財務總監，由Jonathan Maroko接任，韓韻會留任首席會計官。

法拉第未來表示，今次會計錯誤與證券收購協議下，發行可轉換票據時的公允價值變化有關，造成非現金和非經營性項目出錯。法拉第未來補充，將提交重述財務報表，此舉不會影響其車輛交付時間表。

法拉第未來一直飽受現金短缺困擾，並與最大股東之一 FF Top Holding 發生治理糾紛，導致董事會改組。法拉第未來上月從現有投資者那裡獲9000萬美元的融資承諾，並於5月宣布計劃融資1億美元。

相關文章：

【賈躍亭投資】法拉第未來：獲現有投資者注資7億港元　落實生產FF91

【美股焦點】法拉第未來再度延遲交付時間　計劃合股後再融資　開市跌35%

編輯：李哲毅

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