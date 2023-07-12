▲ 【賈躍亭投資】法拉第未來自爆財報出錯 強調不影響交付新車 臨時CFO將換人

法拉第未來（Faraday Future，美：FFIE）再遇新麻煩，法拉第未來公布，其2022年度報告、以及2022年第三季與2023年首季的季度報告出現會計錯誤，還表示報告「不應再被信賴」（no longer be relied）。法拉第未來宣布韓韻辭任臨時財務總監，由Jonathan Maroko接任，韓韻會留任首席會計官。

法拉第未來表示，今次會計錯誤與證券收購協議下，發行可轉換票據時的公允價值變化有關，造成非現金和非經營性項目出錯。法拉第未來補充，將提交重述財務報表，此舉不會影響其車輛交付時間表。

法拉第未來一直飽受現金短缺困擾，並與最大股東之一 FF Top Holding 發生治理糾紛，導致董事會改組。法拉第未來上月從現有投資者那裡獲9000萬美元的融資承諾，並於5月宣布計劃融資1億美元。

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編輯：李哲毅