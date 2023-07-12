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【字節跳動】抖音生活服務據報再調整架構　近月遭美團反擊而增速放緩

股市 10:51 2023/07/12

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【字節跳動】抖音生活服務據報再調整架構　近月遭美團反擊而增速放緩

有內媒指，伴隨著疫情政策的調整、美團 （03690） 全面反擊，抖音生活服務增速放緩，目前抖音生活服務、到店及酒旅業務核銷前交易額維持在美團的40%左右，半年前，相關比例曾接近45%。

據報近期抖音生活服務再進行一系列組織調整，抖音集團董事長、商業化負責人張利東開始更多地過問抖音生活服務業務，多個部門負責人進行了崗位調整，抖音生活服務將酒店旅遊升級成生活服務下的一級部門，與到店業務（餐飲、綜合）平行，由項問天帶隊。

抖音生活服務5月交易額按月微幅下滑

此外，抖音生活服務銷售負責人李煒直接帶到店餐飲行業；原餐飲負責人王檸轉崗進入電商，轉向抖音電商行業 B 組向負責人趙睿匯報；到家部門中的閃購業務成立，閃購配送體係與抖音超市配送體系合併成為一個配送中台，由原幸福里負責人王瀟帶隊，向抖音電商負責人魏雯雯匯報。

報道提到，2023 年春節後，抖音生活服務數月的進展不達預期，即使在有法定小長假的旺期 5 月，當月交易額仍然按月微幅下滑。

美團下拉團購價格 

美團反擊也給抖音帶來了壓力，今年開始，美團在個別城市做了試點專項活動，將平台上餐飲團購的價格下拉至與抖音持平，甚至更為優惠，如當部分核心商戶在美團產生的交易額達到一定量級後，平台會退返部分佣金。

報道引述多位美團員工稱，2022年內部面對擁有7億流量的抖音時，「態度是悲觀的」，認為自己沒有什麼好方法能反擊，不過通過半年摸索以及上半年交易額增長帶來的信心，上述人士認為，「抖音的到來是好事情，我們發現業務上還是有很多可以做的」。

他以美團在近期大力投入做直播舉例，過去是各部門自己小打小鬧，今年開始，集團在很短時間內便建立起了一個各業務都能調用的直播中台。

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編輯：李哲毅

港股 美團－W（03690） 字節跳動 抖音
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