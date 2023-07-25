可持續旅遊的投資機會

市場預期國際旅遊業今年將恢復至接近疫情前水平。雖然這對經濟來說是好消息，但卻無可避免引伸出氣候相關問題。要平衡旅遊帶來的經濟優勢和應付氣候變化的緊迫需求，最直接的做法就是讓交通和旅遊方式脫碳。在邁向低碳的旅程之中，將可為現在和未來投資者創造潛在的新機會。

近年交通運輸行業迎來新一輪創新浪潮，包括電動車、可持續航空燃料以至微型滑板車，新科技普及衍生出其他旅遊方式，有助現有模式脫碳。另外，各國政府和政策官員採取嚴厲行動減少排放，例如法國禁止已有替代火車方案的短途航班，荷蘭則限制主要旅遊樞紐史基浦機場的航班數量。

國際旅遊業去年為全球GDP貢獻7.6%，並創造出2,200萬個新增職位。對許多國家而言，吸引大批外國遊客對經濟舉足輕重。然而，根據不同估計，旅遊和旅遊業佔全球總碳排放8%至11%，預期2016年至2030年旅遊活動大增85%，碳排放幾乎肯定會增加。

低碳燃料

飛行是碳排放最密集的旅遊方式 ─ 航空業需負上全球暖化約5%的責任。因此，投資者可在這個關鍵行業投入資金，推動有關公司進步。航空旅遊脫碳非常複雜，但專家正研究各個方案，包括燃料和製造，以至飛機和機場設計等各方面。

許多航空公司已承諾使用可持續航空燃料(SAF)。SAF是一種化學性質與傳統航空燃料類似的生物燃料，或可大幅降低溫室氣體排放，但產品目前價格昂貴，且難以獲得。

情況在未來可能出現變化，美國《通脹削減法案》已納入生產SAF的補貼；據報道，歐盟也正考慮為尋求獲得綠色標籤的航空公司，訂立在2030年起使用SAF的目標。

改變消費者喜好也有助改變局面 ─ 近期一項調查發現，40%旅遊人士願意為碳中和航班多支付最少2%的費用。另一個方案涉及分散旅遊中心。例如從中央機場遷移至地區機場，有助促進地方經濟發展，為這些地區帶來旅遊業和就業機會，減輕首都城市的壓力。

電動車趨勢加強

汽車是交通運輸行業的最大排放者，部分原因是道路上的車輛數量龐大。全球政府正制訂新政策和目標減少排放，例如未來數年禁止在歐元區和英國銷售新的汽油和柴油車，印度的目標則為所有兩輪和三輪車輛（包括自動人力車）在2025年前達致電動化。

今年電動車銷量預期將增長35%，除Tesla等電動車製造商外，生產電動車電池、零件和充電設施等類型公司也有投資空間。

減少道路上的汽車數目，也是降低碳排放的另一項措施。乘車共享或可減少擁有汽車的需求，尤其是城市，並為投資者提供一系列值得考慮的公司 ─ 但近期一項研究顯示，乘車共享的定價才是主宰減少或增加排放的關鍵。

推動潛在投資機會

我們預期在政府和政策官員努力實現氣候目標的前提下，不論是鼓勵低碳旅遊模式，還是為脫碳投資提供激勵的動力都會增加。我們相信處於可持續旅遊轉型最前沿的企業，均可能直接或間接（例如通過所需的基礎設施）從客戶需求增加之中受惠。

