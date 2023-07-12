【新股IPO】Keep 3650首掛轉跌　每手帳面蝕10元

▲ 【新股IPO】Keep 3650今日首掛

首隻運動科技股、中國最大的健身平台Keep （新上市編號：03650） 今日首掛上市，公司開市報30.3元，較上市價28.92元高4.8%。以每手100股計算，不計手續費，每手帳面賺138元。其後股價反覆，現報28.9元，跌0.1%，一手蝕10元，成交額暫錄2980萬元。

Keep於香港公開發售部分共錄得4811人認購，超額認購2.08倍，國際發售部分超購0.37倍。

Keep創始人王寧表示，集團的快速成長受惠中國政府的「健康中國」戰略，上市對集團創業8年的首階段肯定。王寧期望Keep成公眾公司後，可讓世界動起來。正如Keep的股票代碼3650的意思，「365」即一年三百六十五天，每天都要練，「練」的普通話諧音為「0」，向大眾帶出相信運動的改變，源於日復日的堅持。

相關文章：

【新股IPO】Keep 3650暗盤高見33元 一手最多賺408元

【新股IPO】首隻運動科技股Keep 3650下限定價 超額認購2倍、一手中籤率40%（附分配結果連結）

【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇6683超額認購近12倍 一手中籤率30%（附分配結果連結）

編輯：姚卓然